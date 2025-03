Terzotemponapoli.com - Napoli, quelli che tornano dalle rispettive Nazionali

I giocatori dele le: di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna di Repubblica. “Romelu Lukaku è andato a segno per tre volte in 180? con il suo Belgio e Giacomo Raspadori si è fatto valere con la maglia dell’Italia: un assist e una rete su rigore nel pareggio pirotecnico di lunedì a Dortmund contro la Germania. Entrambe le punte hanno dimostrato di essere in ottima forma. . Conte era ieri mattina a Coverciano per la ‘Panchina d’Oro’ e ha ancora qualche giorno per pensarci su”. Verso il Milan“Ma il tecnico delnon è rimasto insensibile agli exploit di Raspadori e soprattutto Lukaku, . Big Rom è apparso carico e in grande condizione atletica, come del resto Raspadori, Politano, Di Lorenzo e Buongiorno in maglia azzurra. Idem per il recuperato Rrahmani, Lobotka e gli scozzesi McTominay e Gilmour”.