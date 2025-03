Napolipiu.com - Napoli, occhi su Sugawara: il giapponese del Southampton possibile vice Di Lorenzo

Nome nuovo per la difesa del Napoli in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, giornalista esperto di calciomercato per Relevo, il club azzurro avrebbe messo nel mirino Yukinari Sugawara, terzino destro classe 2000 del Southampton e della nazionale giapponese. Il giocatore rappresenterebbe una valida alternativa a Giovanni Di Lorenzo sulla fascia destra, soprattutto considerando la probabile partenza di Pasquale Mazzocchi nella finestra estiva di mercato. Affidabile e di qualità, il giapponese ha già attirato l'attenzione di diversi club importanti, tra cui anche l'Inter. In questa stagione ha collezionato 26 presenze in Premier League, confermandosi come un elemento solido e costante.