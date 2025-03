Terzotemponapoli.com - Napoli-Milan, parola al doppio ex Novellino

Leggi su Terzotemponapoli.com

Walter, ex allenatore deled ex calciatore del(campione d’Italia nel ’79), è intervenuto su Vikonos Web Radio/TV. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Febbre a 90?. “Ilnon deve mollare, dovrà giocarsela fino alla fine. E’ una squadra che ha tutto. Ora rientra anche Neres e Conte potrebbe tornare al 4-3-3, dove gli azzurri hanno più possibilità di fare meglio. Certo, Raspadori è in grande forma. Ora tocca ad Antonio fare le sue scelte, incontrerà unche fa molta fatica, ilha qualcosa in più”. N -anche- di Neres“Il rientro di David Neres è molto importante anche perché non avendo ancora i novanta minuti nelle gambe può subentrare, ha qualità devastanti, nel calcio moderno si gioca spesso l’uno contro uno, il brasiliano può spaccare la partita.