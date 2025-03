Terzotemponapoli.com - Napoli-Milan, meno cinque

Leggi su Terzotemponapoli.com

. Di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. “Neres fa rima con 4-3-3, c’è poco da fare. Di certo è l’uomo perfetto per ripristinare il sistema nel caso in cui Conte deciderà di cambiare e di invertire la tendenza obbligata proprio dal suo infortunio, misto alla contemporanea indisponibilità di Spinazzola e Olivera. Indi due settimane, sul più bello, saltò l’intera catena di sinistra e il tecnico virò verso il 3-5-2. Dalla Lazio al ritorno con la Fiorentina. Poi, 4-2-3-1 a Venezia e ora si vedrà”. In questo, questo Raspadori.Arriva ile torna Neres, fresco e riposato dopo un weekend a Dubai, e fioriranno i dubbi: in questa fase è difficile anche immaginare il ritorno in panchina di Raspadori, senza dubbio il migliore dell’ultimo mese, autore di 3 gol inpartite e di ottime prestazione guardando la porta dritta nello specchio, da seconda punta a sostegno di Lukaku”.