Napoli-Milan c’è la conferma del modulo? L’indizio

Il tecnico azzurro è ancora indeciso, ma un fattore potrebbe convincerlo: ecco di cosa si tratta.Antonio Conte non ha ancora deciso ilcon cui ilscenderà in campo contro ildomenica sera. Una scelta certamente complessa, che nasconde una serie di insidie pericolosissime in vista di una sfida che ilnon può permettersi di sbagliare.Oggi si torna a Castel Volturno dopo un paio di giorni di riposo concessi dal tecnico pugliese. L’obiettivo è chiaro: preparare la gara in attesa del rientro dei giocatori impegnati con le rispettive Nazionali.Da quel momento, poi, concentrazione al massimo verso il. Ma come ha intenzione di giocare Conte? I dubbi sono leciti:re il 3-5-2 vorrebbe dire provare a dare continuità al sistema di gioco che nelle ultime settimane ha caratterizzato le partite degli azzurri.