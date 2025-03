Calcionews24.com - Napoli, McTominay: «Il passaggio al Napoli mi ha aperto gli occhi su uno stile di calcio diverso»

Leggi su Calcionews24.com

Il giocatore delScottha parlato del suo trasferimento e della sua stagione con gli azzurri. Le parole Il giocatore delScott, acquistato in estate dallo United per una cifra vicina ai 30 milioni, ha parlato del suo trasferimento in Italia in un’intervista riportata da BBC Sport Scotland. A seguire le .