Anteprima24.it - Napoli, crollo in via Scarlatti: nuova voragine al Vomero

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiCrolla la strada in via, riesplodono le polemiche. Un’ampiacompare nella strada pedonalizzata del, rinomata via dello shopping collinare. Il dissesto si è verificato stanotte. Ancora sconosciute le cause. Al lavoro i tecnici della Protezione civile e di Abc. L’area interessata è stata messa in sicurezza.Ma intanto, è ancora scontro sullo stato delle strade. Un anno fa, alc’è stata la maxidi via Morghen. L’evento ha condizionato a lungo la viabilità del quartiere, già critica per un concorso di ragioni. “Ennesimo segnale di fragilità del sottosuolo vomerese” tuona una nota della rete sociale No Box – diritto alla città.Secondo gli attivisti, la circostanza “denuncia inequivocabilmente che il nostro suolo è sottosuolo va curato e monitorato”.