Tvplay.it - Napoli, colpaccio da 30 milioni: arriva dalla Premier e sarà l’erede di Kvara

Leggi su Tvplay.it

Ilha cominciato a muoversi in vista della prossima estate. Pronti 30per acquistareditskhelia.Ripartirà in estate la caccia delvolta ad individuare l’adeguato erede di Khvicha Kavaratskhelia. Durante la sessione invernale del mercato il club, dopo aver vagliato senza successo le opzioni Alejandro Garnacho e Karim Adeyemi, ha ripiegato su Noah Okafor il cui contributo alla causa finora è stato di molto al di sotto delle aspettative (zero reti in 6 gare). Il 24enne svizzero, al termine della stagione, farà quindi rientro al Milan mentre gli azzurri proveranno a prendere un elemento offensivo in grado di offrire maggiori garanzie, sfruttando 70incassati tramite il trasferimento del georgiano a Parigi.da 30di(Ansa) TvPlay.