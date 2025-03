Terzotemponapoli.com - Napoli, bisogna gestire le energie

In casadain vista del Milan, dopo le nazionali, e per le prossime partite, con altre nove finali per continuare a tenere vivo il sogno scudetto. Il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola parla di alcuni azzurri come Politano e Di Lorenzo, rientrati aldopo gli impegni con l’Italia. Antonio Conte avrà comunque appurato che può fidarsi su un numero più ampio di calciatori dopo le ultime partite. Obbligatorio saperdunque lein queste ultime nove finali. Certamente anche l’importanza della posta in palio dovrà caricare ulteriormente i calciatori azzurri. Di seguito quanto scrive il quotidiano meridionale., Politano tra i più stanchiCosì “Il Corriere del Mezzogiorno”: “Per Politano il solito dispendio dia tutto campo, ma è sempre lui quello che salta l’uomo e può fare differenza sulla fascia destra.