Anteprima24.it - Napoli, auto urta su altra in sosta vietata e si ribalta in via Salvator Rosa: “È strada killer”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiSpaventosa carambola, dramma sfiorato in vianel pomeriggio a. Un’di grossa cilindrata, proveniente da via Battistello Caracciolo, si èta sulla carreggiata. Al volante un 20enne, fortunatamente illeso. Sul posto è intervenuto unmezzo dei Vigili del fuoco. All’impatto hanno assistito numerosi testimoni, grazie ai quali si è ricostruita la dinamica.Svoltando su via, la vettura si è trovata di fronte dueparcheggiate in. Una circostanza molto frequente, a quanto segnalano i residenti.ndo su quella ferma sul lato sinistro – tra l’altro piazzata sulle strisce pedonali – la macchina del giovane si è girata, a causa di un effetto trampolino. Nessun danno a cose o persone, ma per un caso fortuito.