Nairobi il primo mercato contadino grazie a Farnesina e Coldiretti

allae aè stato inaugurato ildi, la capitale del Kenya. Il "Farmer's Market" è un'iniziativa finanziata dal ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano (Maeci) nell'ambito della Mediterranean and African Markets Initiative (Mami) gestita dalla fondazione Campagna Amica die realizzata dal Ciheam Bari, in collaborazione con la World farmers markets coalition, con l'assistenza dell'Ambasciata d'Italia in Kenya. Ogni settimana il centro commerciale Rosslyn Square ospiterà circa 45 tra agricoltori e produttori delle aree rurali intorno ae che già alla prima giornata ha registrato una buona partecipazione di cittadini. Ildiè stato ideato secondo il modello italiano di Campagna amica, ed è il secondo nel continente africano, dopo quello aperto recentemente ad Alessandria d'Egitto.