Lopinionista.it - “Muta Poesia”, l’omaggio di Andrea Chisesi a Leonardi da Vinci

In mostra dal 7 aprile al 5 maggio 2025 allaArt Gallery di Milano in occasione della Brera Design WeekIn occasione della Brera Design Week di Milano, l’artistapresenta “”, una collezione di opere che rende omaggio a Leonardo daattraverso le sue “Fusioni”. La mostra inaugura il 7 aprile 2025 in anteprima esclusiva presso laArt Gallery di Milano, in via Marsala 1 (angolo via Solferino), e sarà visitabile fino al 5 maggio.prende il nome dalla celebre definizione leonardesca “La pittura è una, e laè una pittura cieca”.Essa si configura come un dialogo profondo tra il linguaggio visivo rinascimentale e l’estetica contemporanea. Le opere più iconiche di Leonardo, come “La Gioconda” e “Il Cenacolo”, vengono rilette attraverso il linguaggio visivo di, trasformandosi in esperienze nuove e coinvolgenti.