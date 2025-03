Secoloditalia.it - “Musk è un patriota”, Trump elogia il capo del Doge davanti ai giornalisti al termine di una riunione (video)

Il presidente americano Donaldha ringraziato pubblicamente ildelElonalle telecamere e definendolo “unprima di ogni altra cosa”. “Lui è un mio amico, lo è diventato e mi ha supportato durante le elezioni”, ha spiegato The Donald: “Lui non mi ha mai chiesto niente, anche se avrebbe potuto farlo”. “Mi chiedo sempre se (Elon) mi chiederà qualcosa – ha proseguito il presidente – le cose possono cambiare, ma non l’ha ancora mai fatto”.ha raccontato di essere stufo del mandato sulle macchine elettriche e che probabilmente questo avrebbe potuto danneggiare, ma nonostante ciò non gli ha mai chiesto di fare un cambio di rotta. Per lui, il fatto che il tycoon di Tesla e Space X non badi esclusivamente ai propri interessi “è un tributo fantastico”.