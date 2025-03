Musica Opera Nera | il metal napoletano alla conquista del Mamamù

Leggi su Ildenaro.it

Venerdì 28 marzo, ildi Napoli ospiterà gli, bandpartenopea pronta ad infiammare il palco con una performance che attraversa la loro discografia e anticipa il futurole del gruppo .Durante il concerto, glieseguiranno brani tratti dai loro ultimi album, “Land of Salvation” e “Revelation”, oltre a presentare in anteprima alcune tracce inedite dal prossimo lavoro discografico. L’evento segnerà anche il debutto ufficiale del nuovo chitarrista, Andrea Palazzo, che si unirà ai membri storici Tiziano Spigno (voce), Marco Napolitano (batteria), Eduardo Spada (chitarra) e Alessandro Pacella (basso) .Recentemente, la band ha pubblicato un album ispirato a “La Tempesta” di Shakespeare, accolto positivamente dcritica per la sua capacità di fondere la potenza delcon la profondità letteraria dell’shakespeariana .