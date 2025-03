Musica | il Concert à la carte del Wassily Quartet al teatro Sannazaro

Leggi su Ildenaro.it

Si intitola “à la” il titolo della serata proposta dal, in scena a Napoli, giovedì 27 marzo (ore 20.30) alper l’Associazione Alessandro Scarlatti presieduta da Oreste de Divitiis.Una curiosa produzione in cui ilto francese, vincitore del bando europeo Merita (Music cultural hERItage TAlent) offre al pubblico la possibilità di scegliere il programmale delo. Suddiviso in diverse “portate”, il menù consentirà a ciascuno spettatore, al suo ingresso in sala, di indicare le proprie preferenze e costruire in tal modo la sequenza di brani che saranno eseguiti.“Una originale proposta – sottolinea Tommaso Rossi, direttore artistico della Scarlatti – che subito ci ha incuriosito e che abbiamo inserito nella nostra stagione per l’originale modalità di approcciole che stabilisce una stimolante interazione tra la platea e il palcoscenico ponendo in relazione diretta pubblico e interpreti”.