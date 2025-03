Oasport.it - Musetti-Djokovic oggi in tv, ATP Miami 2025: dove vederla, partite precedenti, streaming

Ostacolo di gran prestigio sul cammino di Lorenzonel main draw deiOpendi tennis:, martedì 25 marzo: l’azzurro, accreditato della testa di serie numero 15, sarà opposto al serbo Novak, numero 4 del seeding.Il programma sullo Stadium si aprirà alle ore 17.00 italiane, e nel terzo incontro di giornata (col secondo che inizierà non prima delle ore 19.00) toccherà a Lorenzoed al serbo Novak Djokoic: negli 8il bilancio è di 7-1 in favore del balcanico.La sfida tra Lorenzoed il serbo Novak, del torneo ATP Masters 1000 di, verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis, mentre la direttaverrà assicurata da Sky Go, NOW e Tennis TV. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’incontro.