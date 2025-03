Sport.quotidiano.net - Musetti-Djokovic a Miami: orario e precedenti. Dove vedere il match in tv

, 24 marzo 2025 - Difficile, ma non impossibile. Si annuncia così la missione di Lorenzonegli ottavi di finale del Masters 1000 diaffronta Novak. L'azzurro è reduce da due affermazioni arrivate in rimonta: prima ha eliminato dal torneo americano il francese Quentin Halys con il punteggio di 3-6, 7-6, 7-5, per poi mandare al tappeto il canadese Felix Auger-Aliassime, sconfitto 4-6, 6-2, 6-2. Il serbo invece ha avuto ragione nell'ordine dell'australiano Rinky Hijikata (ko 6-0, 7-6) e dell'argentino Camilo Ugo Carabelli per 6-1, 7-6. Il nativo di Belgrado è diventato nel frattempo il giocatore della storia con il numero maggiore di affermazioni a livello di Masters 1000 (411), superando Rafa Nadal. Il vincitore del duello trasfiderà uno tra Gael Monfils e Sebastian Korda.