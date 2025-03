Thesocialpost.it - Mumbai, grosso incendio scatenato da esplosione bombole di gas: panico in città

Leggi su Thesocialpost.it

Un vastoè divampato nella baraccopoli di Dharavi, a,in India, nella tarda serata, scatenando iltra i residenti. Le fiamme si sono propagate rapidamente dopo l’di alcunedi gas nei pressi del deposito degli autobus, generando una situazione di emergenza.Leggi anche: Milano,all’Ortomercato: fiamme nella notteVigili del fuoco in azione, traffico in tiltL’incidente è avvenuto intorno alle 22:00, provocando un denso fumo visibile a chilometri di distanza e un grave ingorgo sulla trafficata arteria Sion-Dharavi. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per contenere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.????? ?? ?????? ????? ?????? ?????? ?? ??? ??? ????? ?? ????? ??? ??? ???@Police pic.