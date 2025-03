Liberoquotidiano.it - Multipolarità, televisione e streaming verso il mercato maturo: l'Annuario 2024 della TV italiana

Si è tenuto presso la Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini”, l'evento “il”, dedicato al progetto, su iniziativa di Assocomunicatori e con il patrocinio di AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni). Giunto nelalla sua quarta edizione,è curato da Massimo Scaglioni, Professore ordinario di Storia ed economia dei media e Direttore del Ce.R.T.A. (Centro di Ricerca sullae gli Audiovisivi) presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. I volumi, che ogni anno documentano i risultati dello studio, sono realizzati dal Ce.R.T.A. in collaborazione con Auditel, APA, Sensemakers, Comscore, Nielsen, UPA, Confindustria Radio Televisioni, eMedia. L'incontro ha rappresentato un'importante occasione per fare il punto sullo stato di salute del settore audiovisivo nazionale e sulle sue principali tendenze, con uno sguardo particolare alle evoluzioni che stanno caratterizzando il 2025 e che saranno analizzate nella prossima edizione del volume, prevista per la fine dell'anno in corso.