Viterbotoday.it - Multe a raffica in via del Pilastro: "Parcheggi riservati agli ambulanti, scelta folle"

Leggi su Viterbotoday.it

L'amara sorpesa per chi haato in via delal ritorno dalle compere alla fiera dell'Annunziata. L'ordinanza emessa per regolare il traffico e la sosta nella particolare giornata, prevedeva la disponibilità degli stalli blu per i mezzi deglidella fiera. Informazione.