Mr Morfina | tutte le volte che il protagonista sarebbe dovuto morire nel film

Leggi su Cinefilos.it

Mr.leche ilnelIl personaggio di Jack Quaid in Mr.(qui la recensione) potrebbe non essere in grado di provare dolore, ma questo non gli impedisce di recare danno al suo corpo e per poco non muore in più occasioni nel corso del. L’abilità unica di Nate deriva da una rara malattia genetica chiamata insensibilità congenita al dolore con anidrosi, o CIPA. Nate vive una vita incredibilmente protetta per questo motivo, ma usa la sua insensibilità fisica a suo vantaggio quando il suo interesse amoroso viene preso in ostaggio da violenti rapinatori di banche. Nel finale, Nate scopre così che non tutti i rischi sono pericolosi per la sua vita.Ma se si considera tutto ciò che Nate affronta durante la sua avventura, forse abbracciare il rischio è l’approccio sbagliato.