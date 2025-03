Calciomercato.it - Mourinho torna in Serie A: obiettivo Champions, la scommessa

A sorpresa Josépuò far rientro inA ed arriva la notizia che lascia tutti di stucco. L’del club è la UEFALeague ed emerge in tal senso la. Andiamo a vedere le ultime notizie.Siamo al cospetto, senza ombra di dubbio, di uno degli allenatori più divisivi in senso assoluto nel mondo del calcio, dal momento che ha sempre avuto uno stile comunicativo di grande impatto. Che lo ha spinto in molti casi ad esprimersi in maniera netta, forte e tagliente contro rivali in campo e classe arbitrale. InA è stato straordinario alla guida dell’Inter e, pur faticando con la Roma in patria, in ambito internazionale ha vinto una Conference League ed ha raggiunto una finale di Europa League.inA:, la(Calciomercato.