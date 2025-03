Serieanews.com - “Motta va esonerato”: altro che Giuntoli, ecco da chi è partita la decisione shock

Leggi su Serieanews.com

“Thiagova”, laè arrivata inappellabile: ma svelato un clamoroso retroscena, non è statoa dare l’input“va”:cheda chi èla– SerieAnewsUna domenica di fioco quella vissuta due giorni fa in casa Juventus. Con il campionato fermo, ci ha pensato la dirigenza a rivitalizzarla attraverso il comunicato dell’esonero di Thiago. Sul sito ufficiale la notizia che era già nell’aria, con conseguente ingaggio di Igor Tudor come traghettatore, almeno per il momento.Il Genoa lo sfiderà il croato, quindi, con l’allenatore italo-brasiliano che non ha avuto la possibilità di rimettere in carreggiata la Juve. Il tecnico, al momento dell’esonero, si trovava in Portogallo dove vive la sua famiglia e stava preparando la sfida contro il Grifone, sia tatticamente che a livello motivazionale.