Lanazione.it - Motori: ottime prestazioni della Squadra Corse al Rally del Ciocco

Pisa, 25 marzo 2025 – Il primo appuntamento stagionale del Campionato Italiano Assolutode Ile Valle del Serchio, ha visto laCittà di Pisa in evidenza con i suoi equipaggi presenti e soprattutto tagliare il traguardo in una gara risultata molto selettiva ed impegnativa e caratterizzata, specie nella prima tappa, da condizioni meteo che hanno reso le strade molto insidiose e difficili da affrontare. Quindi bella soddisfazione per il giovanissimo Tommaso Rocco, alla sua seconda gara, affiancato da Paolo Carlini con la Renault Clio5 che ha colto la terza posizione di classe riuscendo a superare una prima tappa resa complicata sia dalla pioggia che dalle condizioni delle strade. “Sono molto contento di avere concluso la gara - dice il pilota del sodalizio pisano e prosegue -.