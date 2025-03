Sport.quotidiano.net - Motociclismo, ultimi test prima del CIV: Dalla Porta sogna il titolo

Prato, 25 marzo 2025 - Lorenzosarà impegnato nelle prossime ore neglipre-stagionali di Misano Adriatico. Sullo stesso tracciato, intitolato all’indimenticabile Marco Simoncelli, sul quale il prossimo 4 aprile (con le prove pre-gara) inizierà la sua stagione del Campionato Italiano Velocità 2025, con l'obiettivo di laurearsi campione. Un primo round (si correrà anche il 5 ed il 6 aprile, per un totale di due gare) al quale il pilota di Montemurlo arriva se non altro con il morale alto. Lo scorso gennaio è stato premiato a Verona, dal presidente della FMI, Giovanni Copioli, per aver compiuto il maggior numero di giri veloci nel corso della scorsa edizione del Campionato Italiano Velocità. Lo stesso campionato che Lorenzo disputerà anche in questo 2025: correrà sulla Ducati V2 dell'SGM Tecnic Racing Team, a seguito dell'accordo raggiunto sul finire dello scorso anno.