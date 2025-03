Motivo dietro la mancanza di celebrazione di Reece James dopo l’obiettivo del calcio di punizione

Leggi su Justcalcio.com

Abbiamo tradotto per voi questo articolo:ha goduto di un momento straordinario nella sua carriera internazionale lunedì sera, segnando un incredibiledimentre l’Inghilterra ha ottenuto una vittoria per 3-0 sulla Lettonia nel loro qualificatore di Coppa del Mondo.Il terzino destro del Chelsea ha messo in mostra la sua eccezionale tecnica arricciando un preciso colpo di 25 yard sul muro difensivo e nell’angolo in alto.mozzafiato ha suscitato ammirazione da fan e esperti, dando il tono alla performance dominante dell’Inghilterra. Harry Kane ed Eberechi Eze hanno successivamente aggiunti al punteggio, sigillando una vittoria comoda per i tre Lions.Nonostante abbia segnato il suo primo obiettivo internazionale senior in modo spettacolare, il Real Madrid collegato il terzino destro ha scelto di non celebrare con molta emozione.