Mostre a Roma, arte sostenibile e salute mentale alla GNAMC

, 25 mar. (askanews) – Dall’1 al 4 aprile 2025 la Galleria Nazionale d’Moderna e Contemporanea ospiterà la creazione dal vivo di un’opera d’collettiva composta da materiali di plastica riciclata. Dopo il mosaico di Basaglia donato a Papa Francesco nell’ambito del Festival dellaRO.MENS lo scorso ottobre, questa volta sarà Lady Be, artista internazionale nota per il suo impegno nell’e nell’inclusione sociale, a realizzare un nuovo mosaico insieme agli utenti del servizio didel distretto 6 dell’ASL2. L’identità del personaggio che sarà raffigurato nell’opera è ancora ignota e sarà svelata dall’artista soltanto in fase di realizzazione. L’iniziativa si inserisce nel contesto della IV Edizione del Festival RO.MENS per l’inclusione sociale contro il pregiudizio, organizzato ad ottobre 2025 dal Dipartimento diASL2, in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali ediCapitale, che ha già ricevuto nelle precedenti edizioni il patrocinio della RAI.