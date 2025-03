Firenzetoday.it - Mostra del disco all'Ippodromo del Visarno

Sabato 29 e domenica 30 marzo 2025 all'delsi svolge la seconda edizione della Fiera del. Un'occasione unica per tutti gli appassionati del vinile, 30 espositori da tutta Italia per una scelta che vedrà inoltre 25.000 dischi in vinile e CD e 100 metri lineari di.