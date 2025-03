Mossa di Meloni, sabato sarà da Calenda al congresso di Azione

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 25 mar. (askanews) – Per fare il suo ‘debutto’ da premier a una manifestdi un partito non di governo Giorgiaha scelto Carlo: la premiermattina a Roma per ilnazionale di. L’ipotesi, dopo l’invito, circolava da qualche giorno ma oggi da Palazzo Chigi è arrivata la conferma ufficiale con un’aggiornamento dell’agenda settimanale. Sedaè una prima volta, non vale lo stesso per il contrario: il segretario diè stato ospite da Atreju sia nel 2024 che nel 2023. “Non ho paura, non vedo né il lupo né la tana” disse rispondendo, nel dicembre scorso, a chi gli chiedeva come si sentisse nella tana del lupo, la festa di Fdi. “E’ stata invitata, ha accettato e interverrà”, la spiegufficiale che viene data per questo appuntamento.