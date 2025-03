Mosca | a Riad nessun accordo specifico

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

11.03 I colloqui Usa-Russia di ieri aerano di natura tecnica e il loro contenuto "non sarà sicuramente reso pubblico", ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. "Stiamo parlando di trattative tecniche con un'immersione profonda nei dettagli". I contenuti saranno "analizzati e solo allora sarà possibile parlare di alcune intese. Finora -ha precisato Peskov- non c'è". Quanto a un trilaterale Usa-RussiaUcraina, "non ci sono ancora discussioni su un incontro del genere".