Morto dopo la caduta da una tettoia a Seregno, chiesti 5 anni per il datore di lavoro che disse: "Era caduto a casa"

(Monza Brianza), 25 Marzo 2025 -da unain plexiglas per smontare delle lamiere, rimasto paralizzato etredi ricoveri per varie complicazioni. Eppure il suo presuntodilo aveva accompagnato in ospedale dicendo che eradalle scale di. Per questo infortunio avvenuto il 19 gennaio 2017 ae costato la vita a Enrico Milani, 52enne di Seveso, la Procura di Monza ha chiesto la condanna per omicidio colposo a 5di reclusione per un 75enne di di, Gian Carlo S., mentre al processo al Tribunale di Monza come responsabili civili sono stati chiamati gli eredi del titolare del luogo dove è avvenuta la tragedia, nel frattempo deceduto. Il 75enne è accusato, in qualità dididi Enrico Milani "nell'ambito di una attività artigianale non registrata di recupero di materiale ferroso e altri scarti di lavorazione", di avere "ordinato" al 50enne di "salire su una" alta quasi 4 metri per smontare alcune lamiere, "senza adottare qualsivoglia misura idonea a prevenire rischi di".