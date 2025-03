Tg24.sky.it - Morto a 92 anni l'industriale dolciario Giuseppe Vicenzi

E'all'età di 92, presidente dell'omonimo gruppodi Verona.si è spento nel corso della notte. Era stato nominato Cavaliere del lavoro nel 2021 e a partire dagli'60 era alla guida dell'azienda omonima leader nella produzione di biscotti, savoiardi, amaretti e sfogliatine, fondata nel 1907 dalla nonna Matilde e poi proseguita dal padre Angelo. Dai dolci al basketIl gruppo, specializzato in particolare nell'alta pasticceria, era cresciuto anche con l'acquisizione dei marchi Mr Day e Grisbì a seguito del crac Parmalat. Con oltre 130 milioni di fatturato, il gruppo vanta due siti produttivi nel veronese, a San GiovLupatoto e a Bovolone oltre che a Nusco, in provincia di Avellino.era popolare anche per il suo intenso impegno nel mondo della pallacanestro.