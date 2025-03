Lanotiziagiornale.it - Morti sul posto di lavoro, in poche ore tre operai hanno perso la vita in altrettanti incidenti

Passano gli anni, ma non accenna a fermarsi il fenomeno dellesuldi. Nel volgere diore, infatti, l’Italia è stata funestata da ben trechecausato altrettante vittime.Una giornata da incubo, iniziata con la notizia del decesso — a Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli — di un dipendente cinquantenne di una ditta di smaltimento rifiuti. Secondo una prima ricostruzione, ancora da verificare, l’o sarebbe rimasto incastrato con il braccio e la testa nel nastro trasportatore della linea disuldi, inore trelainore dopo, questa volta a Maniago, in provincia di Pordenone, si è verificato un secondo incidente in cui halaun giovane di 22 anni. Stando a quanto trapela, l’o stava operando su una macchina per lo stampaggio di ingranaggi industriali, quando una scheggia incandescente lo ha colpito alla schiena, uccidendolo all’istante.