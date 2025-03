Ilfattoquotidiano.it - Morta dopo la liposuzione: chi è il chirurgo Carlo Bravi. I Nas, le protesi abbandonate e i timbri falsi

Le indagini sulla morte di Simonetta Kalfus, 62enne deceduta 12 giorniaver subito unain una clinica privata di Roma, sono in corso. Ma chi l’ha operata era già stato condannato il precedenza. Il, 73 anni, ora è indagato con altri due medici – un anestesista amico della donna e il medico dell’ospedale di Pomezia dove inizialmente si era recata e che la rimandò a casa – e guardando al suo passato emergono irregolarità e segnalazioni. “Era stato già condannato, se cerca su internet c’è scritto ovunque – ha dichiarato la figlia della vittima, Eleonora Rivetti, parlando al Messaggero -. Aveva già rovinato un’altra ragazza. Mi chiedo: perché non è stato fermato? Dove bisogna arrivare? Io in onore di mamma, per come la conosco io, chiedo soltanto di avere giustizia.