Bergamonews.it - Morì in azienda schiacciato da un Tir: 1 anno e 4 mesi al camionista, 2 anni al titolare della De Berg

Leggi su Bergamonews.it

Spirano. Quando il giudice Laura Garufi ha pronunciato la sentenza, condannandolo a 1e 4, con riconosciute le attenuanti generiche e con la pena sospesa, Alessandro Bolis è riuscito a trattenere le lacrime solamente fino a quando non è uscito dall’aula. Poi si è lasciato andare in un pianto disperato. Lui, che non ha mai perso un’udienza del processo che lo vedeva imputato insieme a Luigi Di Troia, 82ditta Dedi Spirano, condannato a 2, per l’omicidio colposo di Sergio Persico, 54, dipendenteditta che produce polistirolo.Sergio era un suo amico e il 17 maggio 2021 Bolis lo aveva investito facendo la retromarcia nel piazzaleDe, ditta per la quale lavorava in esclusiva come autonomo. Ilaveva appena ultimato le operazioni di carico, il portellone era stato chiuso, lui era salito in cabina e aveva iniziato la manovra.