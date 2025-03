Bergamonews.it - Morgane, Stasera tutto è possibile o Le Iene Show? La tv del 25 marzo

Per la prima serata in tv, martedì 25, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “– Detective geniale 4”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Penicillium Brevicaule” e “Cavallo di Troia”.Nel primo,cerca di comunicare a David e Timothée che è incinta mentre lavora a un nuovo caso d’omicidio, ma continua a pensare a Karadec. Della morte di un vecchio scrittore vaccusata Marie, una compagna di cella die la nostra detective geniale indagherà per scagionarla.Nel secondo, Tristan Delvallèe, gestore di distributori automatici, è stato ucciso. Durante quest’indagine,e la squadra incontreranno di nuovo Karadec, il quale indaga sulla parte finanziaria dello stesso caso e insieme lo risolveranno.Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “”, condotto da Stefano De Martino.