Morgane – Detective geniale 4 stasera in tv il secondo episodio | ecco le anticipazioni

Martedì 25 marzo 2025, alle 21.30, Rai 1 trasmetterà la seconda puntata della quarta stagione di “”. La serie, che ha debuttato con successo la settimana scorsa, vede la talentuosa attrice Audrey Fleurot nei panni della protagonista, unabrillante e singolare, impegnata a risolvere intricati casi di omicidio che si intrecciano con la sua vita personale.della seconda puntata diIl primodella serata, intitolato “Penicillium Brevicaule”, presentaintenta a navigare tra le pressioni familiari, con i suoi figli che la spingono a contattare potenziali padri per il suo bambino. Nel frattempo, si trova coinvolta in un caso complesso: Antoine Broussin, un noto scrittore di romanzi gialli di 85 anni, viene trovato senza vita in una stanza segreta della sua casa.