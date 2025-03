Tpi.it - Morgane – Detective geniale 4: le anticipazioni sulla seconda puntata

Leggi su Tpi.it

4:(trama e cast) dellaQuesta sera, martedì 25 marzo 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda ladi4, la quarta stagione della serie tv franco-belga ideata da Alice Chegaray-Breugnot, Stéphane Carrié e Nicolas Jean. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaNel primo episodio di questala protagonista, tentennante, verrà spronata dai suoi figli a trovare con maggiore determinazione il vero padre del bambino che aspetta. Non solo dubbi ma anche paure da parte della donna ma la verità è necessaria non solo per lei. Nel frattempo, una nuova indagine attira l’attenzione della protagonista. Si tratta di un omicidio illustre, quello di Antonie Broussine, firma importante nel merito di romanzi che uniscono mistero e gusto per il giallo.