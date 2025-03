Ilgiorno.it - Monza, estorsione al disabile tossicodipendente: condannati i tre tunisini e la “ragazza unicorno”

, 25 Marzo 2025 - Tre condanne con il rito abbreviato e un patteggiamento per l'a un, con problemi di tossicodipendenza, a cui avevano occupato la casa e sottratto la pensione, lesinandogli persino il cibo. Per questa vicenda, che lo scorso luglio aveva portato all'arresto degli aguzzini da parte della Questura die Brianza, la giudice per le udienze preliminari del Tribunale diElena Sechi ha condannato a 3 anni di reclusione ciascuno tre giovani, mentre ha patteggiato la pena di 2 anni, 9 mesi e 10 giorni la “”, così soprannominata da quando è salita alla ribalta della cronaca perché sorpresa in passato a spacciare davanti alla stazione ferroviaria diindossando una tuta pelosa e multicolore con la coda e l'inconfondibile appendice sul cappuccio.