Lanazione.it - Montemurlo, rimossi numerosi sacchi di rifiuti nella zona del bacino di Montachello

Leggi su Lanazione.it

, 25 marzo 2025 - Nei giorni scorsi il Comune di, grazie alla segnalazione di alcuni cittadini, ha attivato i volontari della Vab per provvedere alla rimozione dineri che erano stati abbandonatiboschiva intorno aldi. Il Comune di, infatti, già da diversi anni ha attivato una convenzione con l'associazione Vab per interventi di tutela ambientale come la rimozione diin aree boschive o impervie, grazie alle strumentazioni tecniche in dotazione. Icontenevano scarti tessili eindifferenziati. In particolare, in un sacco si trovava anche un grosso contenitore di olio esausto, che, in caso di sversamento, avrebbe creato un grave danno ambientale. I volontari della Vabsi sono anche occupati della rimozione di diversi tronchi di un acero che giacevano in prossimità di un vecchio sentiero.