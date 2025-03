Lanazione.it - Montecatini, alberghi in tre edifici delle Terme

(Pistoia) La città attende con ansia notizie sul futuro, dopo che anche per il secondo tentativo di vendita dei beni strategici dell’azienda non si è presentato nessuno. In attesa di novità da parte del tribunale fallimentare e dagli organismi del concordato, un colpo di scena arriva dal Comune. Il sindaco Claudio Del Rosso, nella prossima seduta del consiglio comunale, porterà una delibera di indirizzo per poter inserire nel Piano operativo in fase di redazione la possibilità di realizzare strutture ricettive in tretermali coinvolti nella procedura. L’obiettivo, evidentemente, è quello di attirare il più possibile investitori, fornendo chiarezza su cosa potrà essere effettivamente realizzato. Il nuovo Piano operativo, che sostituirà il regolamento urbanistico a partire dall’inizio del prossimo anno dovrà dire con chiarezza quali tipi di strutture ricettive potranno essere realizzate alle Leopoldine, all’Excelsior, e alla Salute.