Monta la protesta contro Luciana Litizzetto per la frase sui nostri militari | in arrivo altre denunce

Non si placano le polemicheLittizzetto, secondo la quale «noi italiani non siamo capaci di fare le guerre, facciamo cagarissimo a combattere». L’infelice battuta, pronunciata sul Nove nella trasmissione di Fabio Fazio, sebbene in un contesto satirico, è apparsa a molti offensiva. Dopo il presidente dell’Associazione 4 novembre, il tenente Pasquale Trabucco, che ha presentato una querela presso il tribunale di Milano, sono intervenute in queste ore ancheassociazioni di categoria. Nelle ultime ore è arrivata l’adesione dell’Osservatorio vittime del dovere, presieduto dall’avvocato Ezio Bonanni, che ha definito le frasi della comica «commenti offensivi per i familiari e discendenti di coloro che hanno perso la vita nella difesa della Patria».La nota dell’Associazione nazionale del fanteL’Associazione Nazionale del Fante, attraverso una nota del suo presidente, Gianni Stucchi “stigmatizza l’affermazione «noi italiani non siamo capaci di fare le guerre, facciamo cagarissimo a combattere» pronunciata dalla signoradurante la trasmissione “Che tempo che fa” del 9 marzo 2025”.