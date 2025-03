Game-experience.it - Monster Hunter Wilds, Capcom svela la data di uscita e tanti dettagli sul Title Update 1, oltre al Title Update 2

ha finalmentetosu1, il primo grande aggiornamento gratuito post-lancio, in arrivo gratuitamente nella giornata del 4 aprile. Questointroduce nuovi contenuti per gli appassionati della caccia, tra cui il ritorno del Leviathan Mizutsune, la possibilità di riaffrontare Zoh Shia, un nuovo hub sociale chiamato Grand Hub e nuove sfide nell’Arena. In, il 30 aprile verrà rilasciato un evento speciale con un mostro Arch-tempered, per i cacciatori più esperti.Come leggiamo sul PlayStation Blog, il Mizutsune, noto per i suoi movimenti eleganti e le bolle letali, fa il suo ingresso con un set di armature inedito per cacciatori e Palico. Sarà disponibile per i giocatori con unRank (HR) di 21 o superiore parlando con Kanya nella Scarlet Forest Base Camp.