Lanazione.it - Monossido di carbonio, l’esperto: “Controllare caldaie e stufe. La prevenzione è l’arma migliore”

Luccaa, 25 marzo 2025 – Ildiè un gas che si forma dalla combustione incompleta degli idrocarburi presenti nei carburanti e nei combustibili. Un vero e proprio gas killer essendo incolore ed inodore. La sua tossicità è dovuta al fatto che, legandosi all’emoglobina al posto dell’ossigeno, impedisce una buona ossigenazione del sangue, con conseguenze dannose sul sistema respiratorio, nervoso e cardiovascolare. Ildisi trova nei gas di scarico dei veicoli, soprattutto quando sono funzionanti a bassi regimi, come nelle situazioni di traffico intenso e rallentato. Anche nelle case e negli uffici ci sono sorgenti didi, per esempio gli impianti di riscaldamento che sianoa gas metano,tte a gpl oppure gli scaldini con la brace o ancora lea carbone che sono utilizzate in alcune case.