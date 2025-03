Spazionapoli.it - “Momenti di tensione nel Napoli”: l’annuncio di Bargiggia spiazza tutti

Leggi su Spazionapoli.it

Paolo, di fatto, si è soffermato sulndo davvero. Ildi Antonio Conte ha tutta l’intenzione di battere il Milan domenica prossima. Considerando i tre punti di svantaggio dall’Inter, di fatto, gli azzurri non possono permettersi il lusso di non portare a casa i tre punti contro la squadra di Sergio Conceicao.Se non dovesse arrivare il successo, visto che l’Inter ospiterà in casa l’Udinese, ilrischierebbe di allontanarsi ancora di più dalla squadra guidata da Simone Inzaghi. Nel frattempo, però, c’è stato un retroscena su Aurelio De Laurentiis ed Antonio Conte.Paolo: “ditra Conte e De Laurentiis”Paolo, nel corso de ‘Il Processo di Biscardi’, ha parlato così a Netweek Sport’:“? Il malessere di Conte è legato sia alla vicenda Kvara che a quella del centro sportivo.