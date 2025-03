MLB tutti a caccia dei Dodgers | Ohtani e compagni cercano una conferma che manca dal 2000

Leggi su Sportface.it

Roki Sasaki e Blake Snell, su. Ma anche Tanner Scott, Teoscar Hernández, Kirby Yates, Michael Conforto e Hyeseong Kim. Insomma, i Los Angeles– vincitori delle ultime World Series – hanno voluto esagerare in offseason. Imbattibile? Nessuno lo è, specialmente nel baseball. Favorita? Sicuramente. L’obiettivo è trionfare ancora per il secondo anno consecutivo, un ‘filotto’ chein MLB addirittura da venticinque anni quando i New York Yankees trionfarono dal 1998 al. Da quel momento sedici squadre diverse hanno trionfato, con nessuna franchigia capace di bissare il titolo dell’anno prima. Non è un ‘se non ora quando’, ma isono forti candidati per spezzare questo piccolo tabù che accompagna la lega americana di baseball.L’inizio è positivo. Due vittorie su due in Giappone contro i Chicago Cubs.