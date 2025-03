Mistermovie.it - Mister Movie | Trailer italiano Final Destination Bloodlines: il nuovo capitolo dell’horror in arrivo nei cinema

Il celebre franchise horror torna sul grande schermo con, diretto da Adam Stein e Zach Lipovsky. Questo, targato New Line, riporta il pubblico alle radici della spietata giustizia della Morte, con una storia avvincente e un cast che include Kaitlyn Santa Juana, Teo Briones, Richard Harmon e Tony Todd.La trama: un ciclo mortale senza scampoProtagonista della vicenda è Stefanie, una giovane tormentata da inquietanti incubi che la spingono a tornare a casa dal college. Il suo obiettivo è rintracciare l’unica persona capace di spezzare un ciclo di morte che perseguita la sua famiglia. Ma sfuggire al destino non è mai così semplice, e la Morte ha sempre il suo modo di riportare l’ordine.https://www.youtube.com/watch?v=1RdRbslToBsUn cast d’eccezione e l’ultima apparizione di Tony ToddIl film vede la partecipazione di Owen Patrick Joyner, Anna Lore, Rya Kihlstedt, Brec Bassinger e Tony Todd, quest'ultimo noto per il suo ruolo nella saga, in quella che sarà la sua ultima apparizione nel franchise.