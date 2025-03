Mistermovie.it - Mister Movie | The Ritual: Al Pacino contro il Male, il nuovo Film Horror in arrivo!

Il cinema italiano si prepara ad accogliere uncapitolo nell'di possessione demoniaca. Il 5 giugno 2025 sbarcherà nelle sale "The", pellicola ispirata a fatti realmente accaduti agli inizi del Novecento negli Stati Uniti. Un Cast Stellare per unIspirato a Fatti VeriDiretto da David Midell, ilvede protagonisti due sacerdoti, interpretati da Dan Stevens e Al, chiamati a esorcizzare una giovane donna. La trama, pur richiamando classici del genere, si distingue per l'ispirazione alla vicenda di Emma Schmidt, una donna realmente creduta posseduta negli anni '20. La sceneggiatura esplora non solo gli aspetti soprannaturali, ma anche i dilemmi interiori dei protagonisti.Il cast include anche Abigail Cowen, Patricia Heaton, Ben Foster e Ashley Greene, ma è la presenza di Alad accrescere l'attesa.