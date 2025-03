Mistermovie.it - Mister Movie | The Dealer: Adam Driver e Jessica Chastain Insieme per una Serie Apple TV+

protagonisti della nuovaTV+, "The", promettono scintille nel patinato mondo dell'arte. La, prodotta da Sam Gold, Lucas Hnath e Sarah Lunnie, con Hnath anche sceneggiatore e Gold regista, si preannuncia un'esplorazione tagliente di potere, classe e seduzione.Mercato dell'arte al centro di una trama avvincenteLa presenza diè un colpo grosso perTV+. Entrambi pluripremiati e acclamati dalla critica, portano con sé un bagaglio di talento e notorietà che potrebbe giovare notevolmente alla popolarità di "The". La, ambientata nell'affascinante e spietato mondo dell'arte, seguirà le dinamiche tra una gallerista ambiziosa, interpretata da, e un artista, ruolo affidato aTV+ sembra puntare sempre più su cast stellari per i propri progetti.