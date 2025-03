Mistermovie.it - Mister Movie | Smallville Animated Revival: Futuro Incerto Dopo il Cambio di Leadership

La tanto attesa serie animata sequel diaffronta nuove sfide. In Stand-By il Ritorno Animato di Clark e LexAlfred Gough, co-creatore di, ha condiviso aggiornamenti preoccupanti riguardo ildella serie animata sequel, in sviluppo dal 2021 con Tom Welling e Michael Rosenbaum. Ildi gestione in Warner Bros. e DC sembra aver bloccato il progetto.Gough, durante il podcast Talk Ville, ha spiegato che la riorganizzazione interna e il nuovo reboot cinematografico di Superman potrebbero aver temporaneamente messo da parte ilanimato. Nonostante le difficoltà, Gough rimane ottimista, citando il reboot di Buffy come esempio di progetti che trovano una nuova vita.L'aggiornamento giungeche Welling aveva anticipato il ritorno di Lionel Luthor nella serie animata.